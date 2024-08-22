Шесть новых скейт-парков появятся в Подмосковье

«Отдельное внимание в своей работе мы уделяем развитию парковых территорий. По поручению губернатора [Московской области Андрея Воробьева] обновляем существующие и создаем новые парки. Помимо масштабного благоустройства, в существующих парках мы ежегодно создаем новые зоны для отдыха. В этом году для любителей активного отдыха обустроим шесть новых скейт-парков», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.