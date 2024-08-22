Шесть новых скейт-парков появятся в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
В 2024 году в шести парках культуры и отдыха Подмосковья появятся новые функциональные зоны отдыха, работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«Отдельное внимание в своей работе мы уделяем развитию парковых территорий. По поручению губернатора [Московской области Андрея Воробьева] обновляем существующие и создаем новые парки. Помимо масштабного благоустройства, в существующих парках мы ежегодно создаем новые зоны для отдыха. В этом году для любителей активного отдыха обустроим шесть новых скейт-парков», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Новые площадки обустроят в парке имени Ю. А. Гагарина в Шатуре, Парке «Монино» в Щелково, Сквере имени М. Рубцовой в Химках, Комсомольском парке в Серпухове, Парке «Заречная» в Балашихе и Парке «Захарово» в Одинцовском округе. Там появятся скейт-парк, скамейки, освещение, в некоторых — памптрек, зона пинг-понга и теневой навес.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.