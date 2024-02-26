Шесть разноуровневых переходов через железнодорожные пути в Подмосковье построят в этом году

В этом году на территории Подмосковья запланировано строительство шести разноуровневых переходов через ж/д пути. Об этом сообщает пресс-служба Московской областной Думы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что данная работа ведется в рамках комплексного благоустройства ж/д инфраструктуры. Он напомнил, что в прошлом году Президент РФ подписал закон, разработанный Мособлдумой, об увеличении штрафов за переход ж/д путей в неположенном месте.

«Важно добиться снижения случаев травматизма на железной дороге. Поэтому необходимо обеспечить комфортную инфраструктуру, чтобы людям было удобно и безопасно переходить пути. Для этого в Подмосковье ведется строительство разноуровневых пешеходных переходов. В 2024 году такой переход планируется открыть в Серпухове и начнется строительство еще пяти», — рассказал Брынцалов.

Так, за счет средств бюджета Московской области будет начато обустройство пятнадцать одноуровневых пешеходных переходов через ж/д пути. Со стороны РЖД также ведётся данная работа по возведению ещё 15 переходов. Из них в прошлом году было обустроено 7, еще по 6-ти окончание строительно-монтажных работ планируется во втором квартале 2024 года.

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