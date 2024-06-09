Шесть школьников из Подмосковья стали медалистами Азиатской физической олимпиады

Школьники из Физтех-лицея имени Капицы из подмосковного Долгопрудного стали победителями Азиатской физической олимпиады, которая проходила в Малайзии. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Примечательно, что золотые медали получили Егор Потапов, Александр Анисимов, Даниил Гаврилов и Иван Лихоконь, а Андрей Бахвалов и Максим Быстров стали серебряными медалистами. К олимпиаде школьники готовились на учебно-тренировочных сборах, которые прошли на базе МФТИ.

В ведомстве добавили, что всего в олимпиаде принимали участие двадцать восемь команд из двадцати семи стран мира. Еще одно золото и одно серебро принесли команде из России школьники из Москвы. Таким образом, на счету сборной России 5 золотых и 3 серебряных медали.