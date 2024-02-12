Шесть светофоров модернизировали в Подмосковье за неделю

Специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области за неделю скорректировали работу шести светофоров, расположенных в Серпухове, Подольске, Истре и Жуковском. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, в Серпухове увеличили время работы пешеходной фазы объекта на пересечении улиц 1-й Московской и Оборонной увеличили, а также на на пересечении улиц Пушкина и Химиков. В ведомстве подчеркнули, что при выполнении данной работы специалисты учитывают мнение местных жителей. Жители Люберец и Ленинского округа уже позитивно отозвались о корректировке режимов, которые провели по их просьбе в конце января.

«Огромное спасибо от Жителей ЖК «Пригород Лесное» за проработанное решение и оптимальную настройку светофора!», — поделилась жительница деревни Мисайлово Ленинского округа Наталья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.