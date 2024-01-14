Шестилетний ребенок насмерть захлебнулся в термальном бассейне в Челябинске

О произошедшем в субботу, 13 января, трагическом инциденте пишет «КП-Челябинск».

Сообщается, что на расположенном в центре Челябинска термальном курорте маленький ребенок не справился в с искусственными волнами, наглотался воды и захлебнулся.

По словам собеседника издания, приехавшим на место медиками не удалось откачать малыша. Отмечается, что в сам момент трагедии ребенок плавал один и вне поля зрения взрослых.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. В факту смерти ребенка назначена проверка.

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