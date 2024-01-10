В ДТП погиб самый сильный ребенок России

Автокатастрофа унесла жизнь самого сильного подростка России Сергея Батяева, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на отца мальчика Андрея. Ребенку было 16 лет.

Трагедия произошла 8 января на трассе М-5 1357, расположенной в 80 километрах от города Октябрьский в Башкирии. Как сообщает издание, подросток поехал кататься на автомобиле вместе с другом и на скорости врезался в грузовик, вылетев на встречную полосу. Сергей был доставлен в больницу, но спасти мальчика не удалось. Его друг и водитель «Камаза» выжили.

К 12 годам Батяев уже стал кандидатом в мастера спорта по стритлифтингу. В 2019 году он одержал победу на Всероссийских соревнованиях по русскому силомеру «Сила РДШ» (Российского движения школьников). Ребенку за одну минуту удалось 15 раз сделать выход силой двумя руками и подтянуться.

Сергей также является абсолютным чемпионом по воркауту Всероссийских пляжных игр и многократным победителем республиканской олимпиады школьников на Кубок им. Юрия Гагарина по физкультуре.

Ранее мы сообщали, что на трассе в Дмитровском округе Московской области произошло массовое ДТП. Один из автомобилей вылетел на обочину у деревни Зверково, а еще две машины от столкновения развернуло вдоль трассы.