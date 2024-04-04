Шестой детский сад возводят на территории «Восточное Бутово» в Ленинском округе

Новое дошкольное учреждение, рассчитанное на 325 мест, возводит компания ПИК в ЖК «Восточное Бутово» в рамках договора о комплексном развитии территории за счет внебюджетных источников финансирования. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Примечательно, что в данный момент на строительной площадке ведутся монолитные работы. Производится армирование и бетонирование стен 3-го этажа и армирование плиты перекрытия 3-го этажа. Начались работы по кладке стен.

Ранее губернатор Андрей Воробьев навестил в Красногорске семью Ильи Альмухаметова, который погиб в ходе теракта в «Крокус Сити Холл» от полученного ранения.