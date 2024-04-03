Губернатор Подмосковья навестил семью погибшего в ходе теракта в «Крокусе»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в Красногорске семью Ильи Альмухаметова, который погиб в ходе теракта в «Крокус Сити Холл» от полученного ранения. 22 марта он приехал туда на концерт с отцом, супругой Анжеллой и ее сестрой с мужем. Стрельба началась, когда они были у входа в «Крокус Сити Холл».

«Для нас очень важно сопровождать людей, оказавшихся в беде. Конечно, близкого человека невозможно ничем заменить, но хотим, чтобы вы понимали — вы не одни. Сейчас договорились со Сбербанком и Дом.рф, чтобы списать долг по вашим двум ипотечным кредитам. До 15 апреля кредиты погибших и их ближайших родственников банки спишут самостоятельно, без отдельных обращений. Вам также перечислены наши выплаты. Отмечу, что огромное количество людей, почти полмиллиона человек, откликнулись на то, чтобы вместе с Российским Красным Крестом собрать средства для семей, которые в этом нуждаются», — сказал губернатор.

Жена Альмухаметова также получила огнестрельное ранение, однако, осталась жива. Ее уже выписали из больницы, сейчас она находится дома вместе с детьми — семилетней Алисой и четырехлетним Егором.

«В июне должно было исполниться 10 лет, как мы вместе. Хотели отметить юбилей. Муж мечтал открыть собственную компанию. Все у него складывалось очень хорошо. Но… Он был очень светлым человеком, любящим отцом», — рассказала девушка.

Она также попросила Андрея Воробьева поблагодарить врача, который лечил ее после ранения — травматолога-ортопеда Городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева в Москве Данилу Ананьина. Губернатор сразу же позвонил ему и передал слова благодарности. Воробьев также распорядился, чтобы для семьи погибшего также организовали поездку на отдых.

Напомним, что пострадавших в ходе теракта могут получить выплаты от Московской области и Москвы. В частности, три миллиона рублей полагается семьям погибших, миллион рублей — людям, находящимся в стационаре, 500 тысяч рублей — проходящим лечение амбулаторно. Помимо этого, ежемесячные выплаты предусмотрены для детей, зарегистрированных в Подмосковье, которые потеряли мать или отца в результате трагедии. Сотрудники Правительства Московской области и администраций округов продолжают находиться на постоянной связи с семьями пострадавших, чтобы помочь решить им возникающие вопросы.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что власти должны сопровождать семьи погибших и пострадавших в результате теракта.