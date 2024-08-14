Школа и детсад войдут в состав нового образовательного комплекса в подмосковном ЖК «Легенда Коренево»

На территории жилого комплекса «Легенда Коренево» в городском округе Люберцы построят новый воспитательно-образовательный комплекс, в который войдет школа на 500 мест и детский сад на 120 мест. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Ожидается, что школьные классы оснастят современным оборудованием, включая интерактивные доски, проекторы и компьютеры. Каждый класс будет иметь индивидуальный дизайн, соответствующий возрасту школьников и тематике уроков.

В детском саду организуют просторные игровые комнаты, залы для проведения музыкальных и физкультурных занятий, медицинский блок с кабинетом логопеда и процедурной, административные и технические помещения.

На территории учреждения для самых маленьких будут установлены яркие и безопасные игровые площадки с качелями и горками. А уже для детей постарше оборудуют площадки для волейбола, баскетбола, футбольное поле, спортивные площадки с современными тренажерами и игровыми комплексами. Все будет выполнено из экологически чистых материалов и соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

Накануне губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 860 человек, большинство из которых дети, прибыли в Подмосковье из Курской области.