Школа приемных родителей Подмосковья запустила новый, единственный в России образовательный модуль

Школа приемных родителей Подмосковья проводит обучение для жителей, которые хотят принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, недавно в регионе запустили новый, единственный в России образовательный модуль. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Помимо основной программы, для семей доступно девять дополнительных модулей. Совсем недавно мы запустили новый и единственный в стране образовательный допмодуль для приемных родителей, готовых принять в свою семью ребенка, подвергшегося жестокому обращению», — подчеркнула первый заместитель председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, обучение в Школе приемных родителей каждый год проходят более двух тысяч жителей региона. В рамках нового модуля им расскажут о том, как узнать, было ли жестокое обращение в жизни ребенка, как помочь ему справиться со страхами, агрессивным поведением, низкой самооценкой и не только. Записаться на обучение можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.