Школьникам из Подмосковья расскажут, как искусственный интеллект меняет мир

Сегодня в Подмосковье начинается новый сезон всероссийского проекта «Урок цифры», напомнили в пресс-службе областного министерства государственного управления, ИТ и связи.

Как уточнила глава ведомства Надежда Куртяник, на первом занятии нового сезона школьники с первого по одиннадцатый классы узнают, как меняется окружающий мир под воздействием искусственного интеллекта.

«Наши школьники с удовольствием проходят занятия, потому что в простой и доступной форме получают знания о самых современных технологиях, знакомятся с ИТ-профессиями, учатся применять навыки на практике», — подчеркнула министр.

Занятия «Урока цифры» состоят из видеолекции и интерактивного тренажера. Материалы подобраны так, чтобы сделать обучение интересным для школьников всех возрастов, добавили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что команда из Фрязино вышла в полуфинал «Битвы роботов».