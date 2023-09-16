Андрей Воробьев: ребята из Фрязино вышла в полуфинал «Битвы роботов»
Фото: [Константин Семенец]
Губернатор Андрей Воробьев написал в своих социальных сетях, что команда Istok.Robotics из Фрязино вышла в полуфинал «Битвы роботов».
«Дима, Алена, Максим и Никита — вы большие молодцы! Поздравляю вас, ребята. Это была быстрая и зрелищная победа!», — отметил Воробьев.
Губернатор еще раз выразил благодарность организаторам и участникам за эмоции. А представителям региона пожелал победы в следующем туре.
Ранее стало известно, что в подмосковных Мытищах проходит фестиваль национальных культур «Подмосковье — территория дружбы».