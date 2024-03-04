Школьники и студенты Подмосковья могут принять участие в «Битве роботов»

Школьники и студенты Подмосковья могут принять участие в новом сезоне «Битвы роботов», подать заявку для этого можно на Едином портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что соревнования будут проводиться в двух дисциплинах: «Битва роботов» и «Битва мини-роботов». Для участия нужно заполнить анкету и указать в ней сведения о команде и роботе, название, девиз и легенду, приложить фото команды и чертеж робота. Кроме того, участникам нужно будет сообщить, нужна ли спонсорская или технологическая поддержка. Узнать другие подробности можно на Едином портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.