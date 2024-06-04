Школьники и студенты Подмосковья совершили более двадцати миллионов поездок в автобусах Мострансавто за учебный год
Фото: [Пресс-служба Мострансавто]
В минувшем учебном году школьники и студенты Подмосковья совершили более 23 миллионов поездок по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности в автобусах АО «Мострансавто», это на 17% больше показателей предыдущего года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В число самых востребованных у учащихся маршрутов вошли № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)» (МАП № 10 города Королев), № 344 «Химки (платф. Левобережная) — Москва (м. Ховрино)» (МАП № 9 города Долгопрудный) и № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва» (МАП № 9 города Долгопрудный).
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.