Школьники и студенты Подмосковья совершили более двадцати миллионов поездок в автобусах Мострансавто за учебный год

В минувшем учебном году школьники и студенты Подмосковья совершили более 23 миллионов поездок по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности в автобусах АО «Мострансавто», это на 17% больше показателей предыдущего года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.