Школьники и студенты Подмосковья совершили более двух миллионов поездок в автобусах Мострансавто за лето

С начала лета школьники и студенты Подмосковья совершили более 2,6 миллиона поездок в автобусах АО «Мострансавто» по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что это на 8% больше показателя прошлого года. В число самых востребованных маршрутов вошли № 21 «ст. Пушкино — Красноармейск» (МАП № 10 г. Королев), № 344 «Химки (платф. Левобережная) — Москва» (МАП № 9 г. Долгопрудный) и № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)» (МАП № 10 г. Королев). В ведомстве напомнили, что по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности действуют специальные тарифы. Скидка на проезд по ним составляет от 50% до 99%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.