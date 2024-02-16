Школьники из Подмосковья смогут пройти новый урок «Цифрового ликбеза»

Уже на следующей неделе в Подмосковье стартует новый цифровой урок, подготовленный экспертами Лаборатории Касперского. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Отмечается, что урок по цифровой грамотности и кибербезопасности включает видеоролики и методические материалы по темам: «Кража аккаунтов», «Доксинг» и «Дипфейки». Учащимся расскажут, как обезопасить от кражи свои аккаунты в интернет-ресурсах, а также как не попасть в руки к онлайн-мошенникам и защитить свои персональные данные в сети.

Видеоматериалы размещены в открытом доступе на сайте «Цифрового ликбеза» и полезны как учащимся, так и их родителям, а также педагогам. Все материалы представлены в виде анимационных роликов, которые подходят для учебной программы.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил государственные награды участникам специальной военной операции из добровольческого отряда «БАРС».