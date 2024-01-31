Школьники Подмосковья могут записаться на экзамены через «Добродел»

Подмосковные школьники могут записаться на ЕГЭ или ОГЭ с помощью приложения «Добродел». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно перейти в раздел «Услуги» — «Все услуги» — «Образование». Она доступна как для детей старше 14 лет, так и для их законных представителей. В онлайн-заявлении нужно указать сведения о заявителе, предметы, которые планируется сдавать, период сдачи. Подать заявку на участие в ЕГЭ можно до начала февраля, в ОГЭ — до начала марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.