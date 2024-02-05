Школьники Подмосковья смогут принять участие во Всероссийской олимпиаде по промышленному программированию

«Участие в олимпиаде позволит ребятам погрузиться в профессию разработчика до поступления в ВУЗ и определить направления своего профессионального развития. В ходе состязания школьники будут решать теоретические задачи по программированию, а также работать над реальными бизнес-кейсами от крупнейших ИТ-компаний», — говорится в сообщении.