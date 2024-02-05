Школьники Подмосковья смогут принять участие во Всероссийской олимпиаде по промышленному программированию
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Учеников 9-11 классов из Московской области приглашают принять участие в первой Всероссийской олимпиаде по промышленной разработке PROD, регистрация продлится до следующей среды. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Участие в олимпиаде позволит ребятам погрузиться в профессию разработчика до поступления в ВУЗ и определить направления своего профессионального развития. В ходе состязания школьники будут решать теоретические задачи по программированию, а также работать над реальными бизнес-кейсами от крупнейших ИТ-компаний», — говорится в сообщении.
Школьники, которые станут победителями и призерами олимпиады, смогут поступить в Центральный университете и НИУ ВШЭ на льготных условиях, а также попасть на стажировку в «Тинькофф» по упрощенному отбору. Пройти регистрацию можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.