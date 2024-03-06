Школу-интернат в Павловском Посаде продолжают капитально ремонтировать

В настоящее время демонтажные работы в здании школы-интерната в подмосковном Павловском Посаде завершены уже на восемьдесят процентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Ожидается, что в ходе капремонта подрядчик выполнит ремонт кровли, замену фасадов, окон, дверей и инженерных сетей и внутреннюю отделку помещений. Образовательное учреждение ждет поставка новой мебели и оборудования.

Завершить все строительные работы подрядчик должен до начала осени. Так, уже 1 сентября ребята пойдут в обновленную школу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что к сентябрю в регионе капитально отремонтируют свыше 40 школ и более 20 детских садов.