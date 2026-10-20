Шоколад, лук, чеснок: названа смертельная опасность для питомца в вашей тарелке

Жалобные взгляды домашних любимцев из-под стола сложно игнорировать: хозяева сдаются и протягивают кошке кусочек еды, искренне считая, что проявляют заботу. На деле же такой «любовью» можно только навредить. Доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко в беседе с « Вечерней Москвой » объяснила, почему привычная нам пища становится для кошек скрытым ядом и чем безопасно заменить угощения со стола.

По ее словам, особенно опасны для кошек лук и чеснок — они содержат соединения, которые повреждают эритроциты и могут привести к гемолитической анемии, опасному для жизни заболеванию. Шоколад и кофе вызывают рвоту, диарею, а также могут спровоцировать нарушение сердечного ритма, повышение давления и тахикардию. Молоко тоже под запретом: у большинства взрослых особей практически отсутствует фермент, необходимый для переваривания лактозы, из-за чего молочные продукты вызывают диарею и проблемы с ЖКТ, а их употребление приводит к нарушению кальциево-фосфорного баланса в рационе.

В долгосрочной перспективе постоянное подкармливание кошки может привести к набору лишнего веса. Согласно исследованию Центра изучения питания и благополучия животных, угощение человеческой едой со стола способствует превышению суточной нормы калорий для питомцев: например, одно куриное яйцо составляет 68 процентов от дневной потребности в калориях небольшой кошки. Если хочется побаловать любимца, лучше делать это без риска для здоровья — для этого существуют специализированные лакомства: сухие угощения в виде подушечек с аппетитной начинкой, влажные деликатесы с кусочками мяса разных видов, а также функциональные лакомства, которые не только приносят удовольствие, но и помогают поддерживать гигиену полости рта и снижают риск образования волосяных комочков.

Отдельного внимания заслуживает ситуация, когда кошка ежедневно получает полнорационный корм, но при этом продолжает настойчиво выпрашивать еду со стола. По словам эксперта, стоит присмотреться к ее состоянию: постоянное чувство голода может быть связано с кишечными паразитами или гормональным сбоем, иногда причиной становится ускоренный обмен веществ, а еще нехватка внимания — выпрашивая еду, некоторые питомцы просто пытаются привлечь внимание хозяина. Если кошка все же съела потенциально токсичный продукт, необходимо обязательно обратиться к ветврачу: даже отсутствие видимых симптомов не означает, что организму не был нанесен вред, и установить это может только специалист. Таким образом, забота о питомце должна проявляться не в угощениях со стола, а в сбалансированном питании, безопасных лакомствах и внимательном отношении к любым изменениям в его поведении.

Ранее ветеринар Шеляков рассказал, почему питомцам нельзя есть лук и чеснок.