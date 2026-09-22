Опасная еда: ветеринар рассказал, почему питомцам нельзя есть лук и чеснок

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в интервью радио Sputnik напомнил владельцам домашних животных: то, что кажется вкусной и даже полезной едой для человека, может оказаться смертельно опасным для кошек и собак.

В первую очередь специалист предостерег от включения в рацион питомцев лука и чеснока — они категорически запрещены вне зависимости от способа обработки: свежий, вареный, жареный или сушеный продукт одинаково токсичен.

Опасность этих продуктов кроется в их способности разрушать красные кровяные тельца. При регулярном употреблении у животных может развиться злокачественная нарастающая анемия — тяжелое состояние, которое серьезно подрывает здоровье и требует длительного лечения. По словам ветеринара, то, что для людей служит полезной пищевой добавкой, для собак и кошек становится настоящей угрозой, поэтому такие ингредиенты должны быть полностью исключены из их питания.

Особую настороженность, как отметил Шеляков, стоит проявлять в сезон выездов на природу. Традиционные шашлыки и пикники нередко оборачиваются бедой для питомцев: хозяева либо случайно, либо намеренно угощают любимцев остатками еды. Проблема усугубляется тем, что лук и чеснок часто попадают в организм животного вместе с жирными, копчеными, солеными и острыми блюдами — такая смесь многократно усиливает токсический эффект. Ветеринары фиксируют всплеск отравлений именно в этот период: порой дело доходит до госпитализации и интенсивной терапии, когда животному требуется капельница и серьезное медицинское вмешательство.

Эксперт призывает владельцев не поддаваться на умоляющий взгляд питомца и не делиться с ним привычной человеческой едой. Профилактика таких отравлений — в строгом разделении рациона: то, что стоит на обеденном столе, не должно попадать в миску собаки или кошки.

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