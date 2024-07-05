Shot: дрон ВСУ угодил в ростовскую ТЭЦ-2, начался сильный пожар

Средства ПВО в настоящее время отражают воздушную атаку украинских беспилотников на Ростов-на-Дону. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсетях губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Сообщается, что около 3 часов ночи над городом прогремели более 10 громких взрывов.

«В районе Ростова-на-Дону подразделения ПВО работают по нескольким воздушным целям противника», — сообщил Голубев.

В свою очередь, как уверяет Shot, ссылаясь на ряд ростовских пабликов, жители города сообщают, что ВСУ, вероятно, была атакована местная ТЭЦ-2. Информация о пострадавших уточняется.

«В одном из районов к юго-западу от города видно сильный пожар», — приводится в публикации.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что шесть человек, из них двое детей, пострадали во время атаки дронов ВСУ на Приморско-Ахтарск.

Также в результате падения беспилотников была нарушена работа питающей значительную Приморско-Ахтарска электроподстанции. В настоящее время уже начались необходимые ремонтно-восстановительные работы, отметил Кондратьев.