SHOT: не вставших на воинский учет студентов московского РЭУ им. Плеханова не пустили в вуз

Студентов, которые не зарегистрировались на воинский учет, не пропускают в Российский экономический университет имени Плеханова. Как сообщил SHOT, их пропуска не работают, и охрана отказывается их пропускать.

Один из них сообщил, что его попросили предоставить повестку из военкомата как доказательство того, что он зарегистрировался, однако даже это не помогло.

Пока он не может попасть на занятия. В настоящее время студенты пытаются связаться с деканатом для разрешения ситуации.

В РЭУ заявили, что разрешат студентам проходить в кампус через день после регистрации на воинский учет.

Как сообщают студенты, преимущественно первокурсники из других регионов сталкиваются с трудностями на входе в экономический университет, так как некоторые еще не успели оформить связь с военкоматом.

По словам студентов, их предупреждали о необходимости учета в военкомате еще на этапе поступления, подчеркивая, что без этого не будет возможности учиться.

Ранее первокурсникам выдавали временные пропуска для входа в университет и общежитие, но их действие истекло. Теперь тем, кто не прошел регистрацию, требуется написать объяснительные записки.

После недавнего инцидента на объектов охраны студентам вновь выдали временные пропуска и разрешили посещать занятия.

В пресс-службе РЭУ уточнили, что они проводят плановые мероприятия в соответствии с действующим федеральным законодательством, касающимся воинского учета.

Ранее в Подмосковье лишили российского гражданства троих мигрантов, которые не встали на воинский учет.