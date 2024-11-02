В Подмосковье лишили российского гражданства троих мигрантов, которые не встали на воинский учет
Фото: [t.me/gumvd50]
В Подмосковье трое приезжих были лишены российского гражданства по причине того, что не встали на воинский учет. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.
В ведомстве отметили, что ранее трое уроженцев Средней Азии в возрасте от двадцати двух до сорока семи лет получили гражданство РФ в соответствии с российским законодательством, однако после этого уклонились от исполнения обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.
Мужчины должны покинуть пределы страны в течение пятнадцати дней, иначе их депортируют.