В Подмосковье лишили российского гражданства троих мигрантов, которые не встали на воинский учет

В Подмосковье трое приезжих были лишены российского гражданства по причине того, что не встали на воинский учет. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве отметили, что ранее трое уроженцев Средней Азии в возрасте от двадцати двух до сорока семи лет получили гражданство РФ в соответствии с российским законодательством, однако после этого уклонились от исполнения обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.

Мужчины должны покинуть пределы страны в течение пятнадцати дней, иначе их депортируют.