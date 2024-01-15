Shot: обломки ракеты ВСУ упали на территорию школы в Курске
Фото: [соцсети]
Ранее сообщалось, что над Курском в небе прогремела серия взрывов. По словам очевидцев, сначала над городом прозвучали 3-4 взрыва. После чего в небе были замечены ряд ярких вспышек.
Информацию об вражеской ракетной атаке позднее подтвердил и губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Публикуем момент взрывов над Курском. Система ПВО сбила три ракеты ВСУ», — приводится в публикации.
Как сообщили местные жители, часть обломков сбитой ракеты ВСУ рухнули на площадку перед 62-й школой в Курске. Информации о пострадавших не приводится.