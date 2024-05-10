Shot: пассажир рейса Екатеринбург — Тбилиси скончалась в самолете в инвалидном кресле из-за пятичасовой задержки

Как передает Shot, женщине внезапно стало плохо в салоне во время посадки на борт самолета авиакомпании Red Wings, что должен был вылететь из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге в Тбилиси.

Как рассказали SHOT подписчики, на борту в момент посадки находилась пассажир в инвалидном кресле. Женщине из-за долгого ожидания вылета стало плохо с сердцем. На место была вызвана бригада медиков, однако врачам не удалось ее спасти.

«Судно должно было вылететь в 17:00, но посадка началась только около 22 часов вечера. Женщине несколько минут делали массаж сердца, но безуспешно, реанимационные действия не помогли — она скончалась», — приводится в публикации.

В итоге борт взлетел в Тбилиси только в 23:53 по местному времени. Причины задержки воздушного судна на более чем пять часов, ставшие роковыми для скончавшейся женщины, пока не известны.

Ранее сообщалось, что Грузия с лета меняет условия въезда в страну для россиян