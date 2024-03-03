Shot: полицейские задержали в Петербурге Пророка Санбоя во время выступления в клубе

Выступление музыканта Пророка Санбоя (настоящее имя Геннадий Чернецов) закончилось его задержанием сотрудниками полиции. Как передает Shot, визит правоохранителей в один из клубов Санкт-Петербурга случился вечером воскресенья, 3 марта.

После задержания музыканта в клубе Action Club Санбоя вместе с вещами под конвоем отвели в машину полиции.

Причины задержания Пророка Санбоя к настоящему времени не уточняются. Официальных комментариев от питерской полиции не последовало.

Как сообщили организаторы выступления, там ожидался приезд скандального шоумена Стаса Барецкого.

Ранее мы писали, что друг Зеленского певец Александр Ревва выступил в Петербурге, не сказав ни слова про «не ту дверь».