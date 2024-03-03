На Авдеевском направлении в Донецкой народной республике под Бердычами российские военные подбили очередной вражеский танк Abrams, поставленный США Киеву, передает Shot.

Отмечается, сначала штурмовики из самарской 30-ой мотострелковой бригады при помощи РПГ сбили у танка одну из гусениц. Затем бронетехника ВСУ была полностью добита.

«Это второй уничтоженный "Абрамс", попавший на видео. Предположительно, на данный момент этих танков подбито уже больше», — приводится в публикации.

Вместе с тяжелым американским танком под общий замес попала также инженерная машина M1150 ABV, созданная на базе Abrams.

Ранее мы сообщали, что российский актер Иван Охлобыстин пообещал перечислить подбившим первый танк Abrams под Авдеевкой бойцам 10 млн рублей.