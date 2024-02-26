Охлобыстин выплатит уничтожившим танк Abrams российским военным 10 млн рублей

Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ поразили первый поставленные ВСУ американский танк M1 Abrams. Это произошло на Авдеевском направлении в Бердычах. Заметив передвижение вражеской бронетехники, военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады атаковали движущиеся цели.

Узнав о произошедшем, поддерживающий СВО российский актер Иван Охлобыстин заявил, что уничтожившим танк Abrams российским военным в ближайшее время направят 10 млн рублей.

Также в своем аккаунте в соцсетях Охлобыстин поздравил российских бойцов, уничтоживших первый Abrams, назвав их настоящими героями.

«Вознаграждение за уничтожение натовской техники в 10 млн рублей скоро будет направлено героям», — сообщил он.

Таким образом, артист продолжает держать свое слово. Ранее он не раз обещал денежную награду за каждый подбитый американский танк.