Охлобыстин выплатит уничтожившим танк Abrams российским военным 10 млн рублей
Фото: [скриншот с видео]
Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ поразили первый поставленные ВСУ американский танк M1 Abrams. Это произошло на Авдеевском направлении в Бердычах. Заметив передвижение вражеской бронетехники, военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады атаковали движущиеся цели.
Узнав о произошедшем, поддерживающий СВО российский актер Иван Охлобыстин заявил, что уничтожившим танк Abrams российским военным в ближайшее время направят 10 млн рублей.
Также в своем аккаунте в соцсетях Охлобыстин поздравил российских бойцов, уничтоживших первый Abrams, назвав их настоящими героями.
«Вознаграждение за уничтожение натовской техники в 10 млн рублей скоро будет направлено героям», — сообщил он.
Таким образом, артист продолжает держать свое слово. Ранее он не раз обещал денежную награду за каждый подбитый американский танк.