Shot: Такер Карлсон сбежал от российских журналистов в Москве

Находящийся в Москве последние несколько дней американский обозреватель Такер Карлсон не решился на длительные расспросы со стороны российских коллег. И попросту сбежал из отеля, где они его подкараулили с целью получить подробности о его пребывании в столице России.

Как передает Shot, на вопрос журналиста о том, куда Карлсон собирается отправиться дальше, американец внезапно замешкался и не решился ответить прямо, пожав плечами. После чего он поспешил как можно скорее ретироваться.

Напомним, несколько дней назад американский журналист Такер Карлсон прибыл в Москву, посетил Большой театр и прогулялся по городу. Позже он выложил видеообращение в сети, на котором с видом на Кремль признался, что взял интервью у российского лидера Владимира Путина и намерен его как можно скорее опубликовать.

Ранее стало известно, что Анонс Карлсона интервью с Путиным набрал в сети более 90 млн просмотров.