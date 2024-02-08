Анонс Карлсона интервью с Путиным набрал более 90 млн просмотров

6 февраля Такер Карлсон записал и разместил в в социальной сети X видео, где сообщил о том, что его визит Россию связан, среди прочего, необходимостью взять интервью у президента РФ Владимира Путина.

Спустя сутки обращение американского журналиста набрало уже почти 90 млн просмотров пользователей.

Напомним, в своем видео Карлсон также посетовал, что ранее администрация президента США Джо Байдена неоднократно предпринимала попытки помешать его беседе с российским лидером.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на обвинения Карлсона, заявив, что данные утверждения обозревателя нелепы. При этом, представитель Белого дома по-началу отказывалась комментировать слова Карлсона, но позже все-таки вернулась к теме.