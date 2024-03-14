Shot: у взорвавшегося в автомобиле на западе Москвы водителя Subaru оторвало конечности

Ранее стало известно, что автомобиль Subaru взорвался в Москве. Инцидент произошел в Западном административном округе столицы на Береговом проезде.

Как передает Shot, в момент взрыва в автомашине находился мужчина, которому оторвало кисть руки и ногу.

«Его отвезли на скорой в реанимацию. Предварительно, сдетонировал газовый баллон в авто», — приводится в публикации.

В настоящее время за жизнь пострадавшего борются медики. На месте происшествия работают экстренные службы. Выясняются все детали инцидента.

Ранее мы писали, что на юго-западе Москвы 66-летний водитель сбил двух девушек-подростков.