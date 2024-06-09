Shot: учителя английского языка арестовали в Карелии за насилие над восьмилетней ученицей

Как передает Shot, в республике Карелия взят под стражу 40-летний житель Армении. Мужчину обвиняют в том, что он на своих уроках, вместо того, чтобы заниматься с 8-летней воспитанницей, пытался развращать несовершеннолетнюю.

Сообщается, что через какое-то время ребенок пожаловался на странное поведение учителя своим родителям. Те сразу побежали в полицию и потребовали привлечь мужчину к ответственности.

«Учитель пристал к маленькой девочке прямо в помещении школы иностранных языков Study Space. Дома она пожаловалась на странное поведение педагога. Родители бросились в полицию и рассказали — над их дочерью надругались», — приводится в публикации.

Отмечается, что в настоящее время мужчина помещен в СИЗО на два месяца на время следствия. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее сообщалось, что осужденный за убийство и изнасилование подростка экс-курсант МЧС попросил отправить его на СВО.