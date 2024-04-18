Осужденный за убийство и изнасилование подростка экс-курсант МЧС просит отправить его на СВО

В Красноярском краевом суде 18 апреля огласили приговор бывшему курсанту МЧС Евгению Анисифорову за убийство и изнасилование 16-летней девушки в Железногорске. Молодой человек заявил о желании отправиться на СВО, сообщает prmira.ru .

Суд приговорил экс-курсанта к 21 году лишения свободы в колонии строго режима. Родственникам погибшей он обязан выплатить моральную компенсацию в размере 3 миллионов рублей. В качестве дополнительного наказания суд назначил 1,5 года ограничения свободы.

Корреспондент «Проспект Мира» находился в зале суда во время объявления приговора. На вопросы журналистов осужденный отвечать не захотел. Он лишь улыбался. Во время последнего слова бывший курсант МЧС рассказал о своем желании отправиться в зону СВО. Об этом проинформировал прокурор Николай Аулов.

«В последнем слове он заявил о том, что у него имеется в планах заключить контракт с Минобороны и уйти в зону проведения СВО. В том числе для искупления своей вины», — говорит Аулов.

Разрешат ли Анисифорову стать участником специальной военной операции, вправе ответить только Минобороны РФ. Прокурор настаивал, что экс-курсанту должны вынести приговор в виде 23 лет лишения свободы. Суд учел, что молодой человек помогал следствию и честно признался в содеянном.

В ночь на 31 июля 2022 года Евгений Анисифоров, которому тогда было 20 лет, гулял вдоль берега Кантатского водохранилища Железногорска. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. На берегу сидела девушка, с которой ранее курсант никогда не встречался.

Молодой человек подкрался к ней сзади и оглушил. Затем перетянул 16-летнюю девушку в кусты, где изнасиловал. После он убил ее. Тело прикрыл немного ветками и одеждой. Личные вещи забрал и скрылся.

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