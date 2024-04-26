Shot: в Невинномысске прогремел мощный взрыв на местном рынке, люди бегут в панике

Shot в соцсетях публикует сам момент взрыва, что произошел вечером в пятницу, 26 марта, в Ставропольском крае на центральном рынке города Невинномысска.

Сообщается, что сразу после взрыва началось возгорание, которое в считанные минуты перекинулось на торговые ряды. На представленных кадрах люди в панике спасаются в места ЧП.

«В данный момент площадь пожара — более 1000 квадратов. Информации о погибших и пострадавших нет», — приводится в публикации.

В настоящее время на месте пожара работают сотрудники МЧС. Экстренные службы устанавливают причины произошедшего.

Ранее оператор Чернобыльской АЭС рассказал, как ему удалось выжить в день катастрофы.