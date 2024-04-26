Оператор Чернобыльской АЭС рассказал, как ему удалось выжить в день катастрофы

Оператор четвертого блока ЧАЭС Олег Генрих перед годовщиной катастрофы на станции пообщался с репортерами gazetametro.ru и рассказал о начале аварии на объекте. Он объяснил, что помогло ему выжить.

Работник ЧАЭС часто вспоминает то время. Ему снится Припять, дом и мотоцикл ЯВА. Жизнь там мужчине нравилась. Он признается, что если бы не катастрофа он никогда не променял бы Припять на Москву. Невзирая не суеверия шахтеров и труженников предприятий, на станции сотрудники решили поменяться в графике. Генрих заступал сразу в две смены, свою и за товарища. Он вспоминает про два взрыва с разницей в 15 секунд. На предприятие началась сильная тряска.

«Мне повезло, что в этот момент я находился в техническом помещении. Мой напарник, старший оператор Толя Кургуз был в операторской и сидел как раз под вентиляционной трубой. Когда рвануло, вся радиоактивная пароводяная смесь через трубу хлынула на него. Толя только успел закрыть лицо руками, все остальное было обожжено. Я же, как только случился взрыв, начал себя ощупывать. Вроде живой! И тут услышал стоны товарища: «Больно, больно!» Открыл дверь в операторскую. Меня обдало горячим паром, который оставил на груди ожог на всю жизнь. Лег на пол, там было легче дышать. Начал кричать: «Толя, ко мне, ниже нагибайся». Он на полукорячках выполз оттуда, я прикрыл дверь, и мы стали обсуждать, что нам делать», — рассказал Генрих.

Бетонные плиты уже повредились настолько, что качались на арматуре. Лестницы, лифты, проходы, все это обвалилось стремительно. Тогда оператор и его напарник стали пробираться на третий блок и спускаться по еще действующей лестнице вниз. Туда же рванули и другие сотрудники. Выбравшись, они застали разруху и необычное свечение, вызванное радиоактивным столбом. Так горело топливо. Однако нахождение в этой зоне вызвало сильное облучение.

«По нашим инструкциям, облучение в 380 рентген было равно смерти. У меня было 450. Я быстро облысел. Просыпался, а на подушке лежали клочья волос. Костный мозг у меня не работал два с половиной месяца. Нам запрещали бриться, сморкаться, потому что тромбоциты ушли в ноль и любая царапина могла бы стать смертельной», — отметил бывший сотрудник АЭС.

Толя Кургуз обуглился, покрылся язвами, и обещал больше не идти в атомную энергетику, если выживет. Однако выкарабкаться ему не удалось, как и многим другим сотрудникам. Сам Олег Генрих считает, что выжить ему помогли врачи, чудо и вера в семью. Супруга прислала фото с детьми, которая каждый день вселяла в него надежду на новую встречу и участие в воспитании жизни своих наследников.

Генриха успешно долечили, перевезли его с семьей в Москву. Сейчас мужчина не только счастливый отец, но и дедушка, причем трижды.

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