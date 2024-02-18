Shot: в Щербинке хозяин запер в квартире жалобно мяукающего кота и пропал на неделю

История подмосковного Томилино, где всем миром спасали оставленного хозяином без еды спаниеля, может повториться уже в соседней московской Щербинке.

Там, как передает Shot, соседи в ЖК «Южный квартал» горюют вместе с запертым в одной из квартир котом. Отмечается, что хвостатый жалобно мяукает уже неделю кряду, взрывая мозг местному населению.

По словам местных, они не могут выйти на след владельца квартиры и животного. Они уверены, кот в квартире уже давно все съел и сидит уже не один день впроголодь. Кроме того, соседи опасаются, что с хозяином домашнего питомца могло что-то произойти.

В настоящее время они намерены привлечь на помощь администрацию городского поселения и полицию.

Ранее в одной из квартир подмосковного поселка Томилино несколько дней от голода выла собака. Беспечный хозяин запер спаниеля и ушел в загул. В итоге квартиру пришлось вскрыть, чтобы спасти пса от возможной гибели.