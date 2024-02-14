Глава Люберец поблагодарил неравнодушных граждан за участие в спасении запертой в квартире собаки

Глава Люберец Владимир Волков поблагодарил сотрудников МЧС, полицейских и неравнодушных граждан за участие в операции по спасению собаки, которую хозяин закрыл одну в квартире на несколько дней. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Напомним, инцидент произошел в микрорайоне Птицефабрика в поселке Томилино. Местные жители сообщили в правоохранительные органы, что пес сидит под дверью и скулит, а хозяина квартиры никто не видел уже около недели.

«Я искренне признателен всем, кто не остался в стороне, кто принял посильное участие в спасении животного. Это еще раз говорит о том, что люберчане — очень отзывчивые люди», — сказал Владимир Волков.

Работники «Мособлпожспаса» вскрыли дверь в квартиру в присутствии сотрудников полиции. Пес породы спаниель действительно находился дома один, в квартире было очень грязно. В настоящее время правоохранители выясняют местонахождение хозяина.