Shot: взятые в заложники сотрудники ростовского СИЗО освобождены, два террориста убиты

Напомним, утром в воскресенье, 16 июня, в Ростовской области в следственном изоляторе содержащиеся там под арестом обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников. Улицу Максима Горького, на которой находится СИЗО, перекрыли. По предварительной информации, захватившие заложников в СИЗО заключенные, являются адептами ИГИЛ*.

Как только что стало известно, в ходе проведенного силовиками штурма все взятые в заложники заключенными сотрудники ростовского сизо освобождены.

Также, как передает Shot, все преступники нейтрализованы, двое из них в ходе штурма были убиты.

«Есть раненые — информация о пострадавших уточняется», — приводится в публикации.

Ранее мы писали, что захватившие заложников в ростовском СИЗО террористы ИГ* потребовали машину, оружие и дать им уехать из изолятора.

* – организация признана террористической и запрещена в России