Shot: взятые в заложники сотрудники ростовского СИЗО освобождены, два террориста убиты
Фото: [пресс-служба ФСБ РФ]
Фото: [пресс-служба СК РФ]
Напомним, утром в воскресенье, 16 июня, в Ростовской области в следственном изоляторе содержащиеся там под арестом обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников. Улицу Максима Горького, на которой находится СИЗО, перекрыли. По предварительной информации, захватившие заложников в СИЗО заключенные, являются адептами ИГИЛ*.
Как только что стало известно, в ходе проведенного силовиками штурма все взятые в заложники заключенными сотрудники ростовского сизо освобождены.
Также, как передает Shot, все преступники нейтрализованы, двое из них в ходе штурма были убиты.
«Есть раненые — информация о пострадавших уточняется», — приводится в публикации.
Ранее мы писали, что захватившие заложников в ростовском СИЗО террористы ИГ* потребовали машину, оружие и дать им уехать из изолятора.
* – организация признана террористической и запрещена в России