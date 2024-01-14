Shot: Wildberries уже через неделю откроет новый склад взамен сгоревшему в Шушарах

Маркетплейс Wildberries планирует в самое ближайшее время открыть новый склад в Санкт-Петербурге. Информация приводится в рабочем приложении для сотрудников сгоревшего накануне флагманского терминала в Шушарах.

Как передает Shot, предварительно планируется открыть новый терминал через неделю. В то же время точные дата начала работы и место пока не раскрываются.

Напомним, в Шушарах под Петербургом 13 января рано утром вспыхнул склад маркетплейса Wildberries. Возгорание с максимальным рангом сложности на 50 ты квадратных метров удалось локализовать лишь спустя шесть часов. Обошлось без пострадавших. В настоящее время рассматриваются несколько версий возникновения ЧП: аварийная работа электросети, а также занесение источника огня извне.

Ранее стало известно, что во время пожара на складе Wildberries под Петербургом пострадала 22-летняя девушка.