«Шоу актеров»: известная ясновидящая рассказала, почему покинула популярный проект с магами
Ясновидящая Проскурякова объяснила, почему в «Битве экстрасенсов» снимаются артисты
Фото: [Социальные сети]
Ясновидящая, участница первого сезона шоу «Битва экстрасенсов» Светлана Проскурякова рассказала, почему покинула проект после удачного прохождения испытаний.
Экстрасенс отметила, что попала на проект совершенно случайно и отлично справилась с испытаниями, но, узнав о соревновательной составляющей шоу, Проскурякова покинула проект.
«Не люблю соревнования. Особенно, если это касается такого тонкого вопроса, как экстрасенсорика. О ней мало что известно до сих пор, поэтому какие-либо критерии оценивания не могут быть определены», – заявила ясновидящая корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам собеседницы, из-за банальности испытаний она потеряла интерес к проекту после третьего сезона.
«Ранее авторитетные персоны говорили, что на всю страну есть не больше 20 или 30 человек, которые действительно имеют особые способности, но в данном шоу сняли уже огромное количество сезонов. Стольких экстрасенсов просто не существует, а принимать участие в шоу актеров не хочется», – пояснила ясновидящая.
Полное интервью со Светланой Проскуряковой читайте в нашем большом материале.