«Научилась работать и с живыми»: бывшая участница «Битвы экстрасенсов» рассказала, как изменилась ее жизнь после шоу

Ясновидящая, астролог, участник первого сезона знаменитого шоу «Битва экстрасенсов» Светлана Проскурякова рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как сложилась ее жизнь после участия в проекте.

Экстрасенс поделилась впечатлениями от участия в шоу, назвала причину своего ухода с проекта и объяснила, почему не интересуется новыми сезонами «Битвы экстрасенсов».

— Почему Вы приняли решение участвовать в проекте «Битва экстрасенсов»?

— Я участвовала в самом первом сезоне. Могла бы сказать, что попала туда случайно, но я не признаю случайностей. Одна моя подруга, которая работала в каком-то целительском центре, сказала, что у них проводится набор в новую передачу. У меня в то время был довольно тяжелый период в жизни, и я решила пойти. Я хорошо прошла первые испытания, но когда узнала, что это соревнование, решила уйти.

— Почему факт соревнования с другими эзотериками, заставил Вас уйти?

— Я не люблю соревнований в принципе. А особенно в таком тонком вопросе, как экстрасенсорика. До сих пор никто толком не знает, что это такое, и не определены четкие критерии.

— Как участие в проекте повлияло на Вашу личную и профессиональную сферы деятельности?

— После передачи меня пригласили работать в центр психологии «Волшебная сила» в качестве астролога. По профессии я врач-патологоанатом. Много лет работала в больнице. Астрологию тоже изучала много лет. Я могу сказать, что после передачи моя жизнь сильно изменилась. Я научилась работать и с живыми людьми тоже. Приобрела большой опыт астролога и не забросила свою врачебную работу. В последствии, я снималась также в проекте «Экстрасенсы ведут расследование». Этот проект для меня был более интересен, чем «Битва экстрасенсов», так как были показаны реальные случаи из моей практики.

— Смотрите ли Вы новый сезон «Экстрасенсы: Битва сильнейших»?

— К самой передаче я потеряла интерес примерно к третьему сезону. Это все-таки шоу. Задания довольно стереотипные и участники довольно похожи друг на друга. Так что я уже много лет это не смотрю.

— Хотели бы Вы снова принять участие в проекте «Битва экстрасенсов»?

— Авторитетные люди и раньше говорили, что по всей стране не более 20-30 человек со способностями. А сколько сезонов уже прошло? И в каждом по десять штук экстрасенсов. Такого количества просто не существует. Просто так участвовать в шоу актеров нет желания.

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