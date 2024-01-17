Шоу-рум станков для производства напольных покрытий появился в Щелково

В Щелково достроили производственно-складской комплекс «ЭкоПласт», объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В комплексе организовали шоу-рум, где представлены образцы современного оборудования для производства напольных покрытий. Его площадь составляет 6,6 тысячи квадратных метров. В реализацию проекта вложили 73,5 миллиона рублей, на объекте смогут работать 30 сотрудников в три смены. Строительство сопровождал Центр содействия строительству при Правительстве Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.