Штрафы на сумму почти пятьсот тысяч рублей выписали по упрощенной системе в Подмосковье за неделю

За неделю в Подмосковье в результате нарушений чистоты, правил парковки или перевозки строительных отходов по упрощенной системе сформировали штрафы на сумму почти 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Главное управление содержания территорий Московской области.

Так, камеры на дорожной сети сформировали штрафы на 369 тысяч рублей для 18 водителей, которые не оформили документы на перевозку строительных отходов. Помимо этого, нейросеть в «умных» автомобилях помогла выписать семь протоколов на 105 тысяч рублей.

«Не остались незамеченными автохамы, оставившие машины, несмотря на запрет, возле контейнерных площадок — зафиксировали пять эпизодов на 25 тысяч рублей, — добавила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.