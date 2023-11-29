Штрафы за резину и изъятие паспорта: законопроекты, вступающие в силу с декабря

Декабрь принесет изменения в законодательство, затрагивающие жизнь большей части россиян. Адвокат Тимур Харди рассказал, чего именно стоит ждать в первом месяце зимы.

Не переобулись

С 1 декабря 2023 года водителей начнут штрафовать за летнюю резину, отметил эксперт.

«Это значит, что с декабря по февраль, то есть всю зиму, автомобиль должен быть на зимней резине вне зависимости от погоды и региона. Нарушителя, который забыл «переобуть» машину, ждет штраф в 500 рублей. Его можно оплатить со скидкой, однако привлекать водителя по этой статье могут постоянно», — пояснил Харди в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вейпы и безалкогольная продукция

Также с 1 декабря начнет действовать запрет на продажу немаркированных вейпов и жидкостей к ним. Изменения коснутся и некоторых безалкогольных напитков.

«С 1 декабря в системе «Честный знак» будет отображаться вся безалкогольная продукция в стеклянной и полимерной упаковке. На каждой упаковке будет штрих-код, указывающий на то, что товар внесен в эту систему. Соки, нектары, морсы и другие напитки из растительного сырья пока еще не обязательно маркировать», — рассказал юрист.

За несоблюдение правил маркировки предусмотрены штрафы, добавил он.

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Без паспорта

С 11 декабря 2023 года граждане, которым по каким-то причинам запрещено покидать страну, будут обязаны сдавать свои паспорта в МВД, судебным приставам или работодателям, продолжил Харди.

«Это нужно сделать в течение пяти дней после получения уведомления о запрете на выезд за границу. После снятия запрета паспорт должен быть возвращен владельцу», — отметил специалист.

С ребенком под стражей

Еще одно важное нововведение — в декабре вступают в силу изменения, позволяющие женщинам, отбывающим наказание, находиться с ребенком под стражей, пока тому не исполнится четыре года, отметил юрист. Сейчас дети находятся с матерью до трех лет, после чего их передают родственникам или в детский дом.

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