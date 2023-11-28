«Все движимое и недвижимое»: экономист напомнила, какие налоги нужно успеть оплатить до декабря

Календарный год еще не подошел к концу, но не следует забывать, что уже 1 декабря истекает срок уплаты сразу нескольких видов налогов за 2022 год. Об этом рассказала экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Срок истекает

По ее словам, до указанного момента необходимо оплатить транспортный, земельный налог, налог на недвижимость, а также в некоторых случаях — НДФЛ.

«Другими словами, до 1 декабря мы должны оплатить налоги практически на все движимое и недвижимое имущество: дома, квартиры, гаражи, дачи, земельные участки, автомобили, принадлежавшие вам в прошлом году», — пояснила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Потеря не освобождает от ответственности

Эксперт подчеркнула, что до конца октября текущего года практически всем нашим гражданам, попадающим под налогообложение, были направлены уведомления, в которых четко прописывались суммы имущественных налогов за 2022 год, а также все сведения об объектах налогообложения, налоговой базе, сроке уплаты и платежных реквизитах.

«Даже если квитанция где-то затерялась, налоги нужно обязательно оплатить, ведь за каждый день просрочки будет начисляться пеня в процентах от неуплаченной суммы налога. И размер ее будет исчисляться как 1/300 ключевой ставки Центробанка от суммы задолженности. Узнать о долге можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте «Госуслуги», — добавила собеседница.

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