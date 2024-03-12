Шведская полиция силой пресекла акцию Греты Тунберг и других экоактивистов

Несколько человек, среди которых была Грета Тунберг, известная общественница, попытались заблокировать вход в шведский парламент. Полицейские не дали им этого сделать. Об этом сообщил национальный телеканал SVT.

Экоактивисты проводили акцию в защиту климата. Они расселись вокруг парламента и не давали людям входить в здание.

«Люди сегодня умирают и получают ранения в результате климатических катастроф, войны и неравномерного распределения ресурсов», - указано в релизе группы активистов, которые и устроили это мероприятие.

Среди общественников была известная в обществе девушка Грета Тунберг. Полиция заявила, что общественники не получали разрешения на проведение акции. В то же время их поведение является явным нарушением общественного порядка. Поэтому Тунберг и ее единомышленников оттащили силой в сторону, разблокировав пути для прохода в парламент.

Ранее Грету Тунберг начали активно критиковать за ее поддержку Палестины. Девушка даже начала надевать на публичные мероприятия платок-арафатку, чтобы выразить свою солидарность.