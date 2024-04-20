Сидящего в спецприемнике латышского рэпера Платину выдворят из России по решению суда

Латышский рэпер Платина (настоящее имя музыканта Роберт Паулдис) будет принудительно выдворен за пределы Российской Федерации по решению Кировского районного суда Томска.

Минувшим днем Платину задержали полицейские на концерте в Томске за нарушение правила въезда на территорию России и за занятия незаконной трудовой деятельностью (рэпер въехал в РФ по туристической визе).

«28-летнего Роберта Паулдиса депортируют в Латвию, откуда он родом. До этого он будет находиться в спецприемнике. Ближайшие концерты артиста отменены. Музыканта подозревают в пропаганде запрещенных веществ», — передает со ссылкой на решение суда «Осторожно, новости».

Также музыкант из Латвии по решению суда был оштрафован на 4 тыс рублей.

Ранее сообщалось, что рэпер Платина отказался от медосвидетельствования на состояние наркотического опьянения, был задержан силами правопорядка и помещен в спецприемник.