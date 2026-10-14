Сильные дожди пройдут в Подмосковье с утра до вечера 14 октября

Сильные дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, 14 октября. В столице температура днем составит от +9 до +11 градусов, а в области воздух прогреется максимум до +13 градусов. МЧС предупредило жителей о неблагоприятной погоде и призвало водителей быть осторожнее на дорогах.

В Москве и Подмосковье в среду, 14 октября, ожидается пасмурная погода с дождями, местами сильными. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура воздуха составит от +9 до +11 градусов, ночью похолодает до +6. В Московской области днем ожидается от +8 до +13 градусов, а в ночные часы температура может опуститься до +4.

Ветер будет северным, его скорость составит 5–10 м/с. Атмосферное давление ожидается на уровне 751–752 мм ртутного столба.

Ранее в столичном управлении МЧС предупредили, что сильный дождь местами будет идти с 09:00 до 21:00. Автомобилистам рекомендовали снизить скорость, увеличить дистанцию между машинами и отказаться от резких маневров.