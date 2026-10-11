Подмосковье готовится к непогоде: МЧС призвало к бдительности

По данным ведомства, погода испортится в период с 22:00 мск 11 октября до 10:00 мск 12 октября. Жителей области призвали быть внимательными, а в экстренных случаях звонить по номеру 112.

Ранее синоптики сообщили, что в воскресенье, 11 октября, в столичном регионе будет ветрено и облачно. В Москве температура воздуха может подняться до плюс 9–15 градусов, в Подмосковье — до 6–13 тепла.

Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в свою очередь рассказал: в начале грядущей недели Москву и область ждет дождливая и пасмурная погода. Не исключены и грозы, которые, по его словам, для текущего сезона нетипичны.